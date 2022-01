Attacco al Campidoglio, mandato di comparizione anche per le piattaforme social

WASHINGTON - Doppia svolta nelle indagini della commissione del Congresso americano che indaga sul sanguinoso assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2020, costato la vita a cinque persone. Un mandato di comparizione è stato spiccato nei confronti di tutte le principali piattaforme social, da Facebok a Twitter, da Reddit a YouTube. Intanto l'FBI ha arrestato Stewart Rhodes, leader e fondatore delle milizie di estrema destra degli Oath Keepers, accusato di eversione e di aver cospirato contro il Paese.

I vertici dei big del web sono accusati di non ave fornito tutte le informazioni richieste già dall'agosto scorso: «Due delle questioni chiave delle indagini - afferma la commissione di inchiesta del Congresso - sono come la diffusione sulla rete di disinformazione e di violento estremismo abbia contribuito all'attacco alla nostra democrazia e quali passi i social media hanno preso, se li hanno presi, per impedire che le proprie piattaforme siano terreno fertile per la radicalizzazione di tante persone spingendole alla violenza».