Si schianta un jet privato, perde la vita "Flow La Movie"

SANTO DOMINGO - Un piccolo aereo privato si è schiantato nella notte a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, mentre tentava di atterrare d'emergenza all'aeroporto Las Americas.

Tutti i sette passeggeri, più i due membri dell'equipaggio, non sono purtroppo sopravvissuti all'incidente, ha dichiarato l'operatore Helidosa Aviation Group.

L'emittente CNN riporta che tra le vittime c'era anche il produttore musicale portoricano Jose A. Hernandes, conosciuto come "Flow La Movie", famoso per aver lavorato con artisti reggaeton come Bad Bunny, Ozuna, o Anuel AA. Ben presto, messaggi di condoglianze sono arrivati da parte di numerosi artisti sud- e centroamericani, tra cui J Balvin e Ricardo Montaner.

Non è ancora chiaro il motivo per cui i piloti abbiano tentato un atterraggio d'emergenza, soli quindici minuti dopo il decollo. Come riportato dal quotidiano Diario Libre, il velivolo si è incendiato nel momento in cui ha toccato la pista, rendendo vano il rapido intervento degli enti di primo soccorso.

keystone-sda.ch (Francesco Spotorno)