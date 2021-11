Tempesta su Istanbul fa almeno quattro vittime e 38 feriti

ISTANBUL - Tegole in aria, camion ribaltati e tram sotto le macerie degli edifici. I video che mostrano i danni provocati da vento e pioggia nella capitale turca hanno un che di apocalittico. Il bilancio cresce in fretta: in poche ore sono stati registrati almeno quattro morti e 38 feriti.

Da questa mattina Istanbul e diverse province tunisine stanno affrontando una tempesta disastrosa. Il vento sta portando via i tetti dalle case e gli edifici, come ad esempio la torre di un orologio, crollano come castelli di carta.

Al momento il Turkish State Meteorological Service ha diramato un'allerta arancione in 17 province e una gialla per altre 35. Il vento batte in alcune zone anche a 130 chilometri orari. La velocità minima delle raffiche si aggira intorno ai 75 chilometri orari. Stando al centro meteorologico il bollettino resterà tempestoso almeno fino a domani e le temperature dovrebbero scendere sotto i dieci gradi.

Le macchine sono state coperte dal fango e il vento ha ribaltato diversi camion. In una casa da cui è volato via il tetto una donna ha perso la vita a causa dei detriti che le sono piombati addosso. Con lei c'era anche il figlio che è però uscito dal dramma solo con delle contusioni. Un uomo è invece deceduto mentre si trovava in un cantiere.

Un muro è crollato e l'operaio è rimasto schiacciato. Della altre due vittime, per ora si sa che una era una donna, ma non si hanno dettagli sulle cause della sua morte. I media locali, come il Hürriyet Daily News, riportano che sono stati registrati 38 feriti. Ma non è escluso che il bilancio si aggravi nelle prossime ore.