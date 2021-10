Siae hackerata, i dati degli artisti condivisi sul darkweb

MILANO - La Siae, l'ente italiano che si occupa della tutela del diritto d'autore, è hackerato è “congelato” da un ransomware da parte del collettivo di criminali informatici che risponde al nome di Everest.

Ne danno notizia i media italiani, tra cui il Corriere della Sera, che confermano come gli hacker, che hanno colpito il 18 ottobre, si siano impossessati di tutto il database della Siae e abbiano già messo in vendita sul darkweb circa 60 gigabyte di informazioni sensibili di un numero ancora imprecisato di artisti.

È stato chiesto un riscatto in bitcoin, la cui entità non è nota, e che però non verrà pagato perché mancano le garanzie sul rispetto dell'accordo: «La Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto», ha spiegato all'Ansa il direttore generale Gaetano Blandini, «abbiamo già provveduto a sporgere denuncia alla polizia postale e al garante della privacy e restiamo in attesa di ulteriori sviluppi».