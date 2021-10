Assassinio di David Amess, antiterrorismo a capo delle indagini

LONDRA - Sono guidate dall'antiterrorismo le indagini sull'uccisione del deputato Tory britannico David Amess, accoltellato oggi a morte nell'Essex, a sud dell'Inghilterra.

Lo ha reso noto il comandante delle polizia locale, Ben-Julian Harrington, in un briefing nel quale ha confermato la ricostruzione dell'attacco e l'arresto del presunto aggressore, un giovane uomo di 25 anni. Ma ha mantenuto il riserbo sull'identità del sospetto, che "resta in custodia", ed è rimasto abbottonato su qualunque possibile movente. Il killer sarebbe, secondo il Daily Telegraph, «di origini somale».

«Al momento intendiamo chiarire che non riteniamo vi sia alcuna minaccia immediata ulteriore per chicchessia nell'area», ha detto Harrington, chief constable della Essex Police, confermando quindi che non si sono altri ricercati. Al di là del coinvolgimento dell'antiterrorismo nelle indagini, l'alto funzionario non ha comunque indicato formalmente una possibile matrice terroristica dell'aggressione. «Starà agli investigatori determinare se si sia trattato o meno di un caso di terrorismo, noi manteniamo sempre aperta ogni ipotesi», si è limitato ad affermare.

Harrington ha sottolineato la rapidità dell'intervento degli agenti, in una situazione «difficile» nel quale - ha notato - malgrado l'immediatezza dei soccorsi per il deputato non c'è stato nulla da fare. Il capo della polizia locale ha infine definito quella odierna "una giornata tragica" per la famiglia di Amess, i suoi sostenitori e per tutta la comunità della contea dell'Essex, parlando di "sir David" come di un esponente politico eletto rispettato a vasto raggio: un uomo - ha detto - che "ha dedicato tutta la sua vita a servire le comunità dell'Essex e del Southland" e "la cui vita è stata orribilmente interrotta durante lo svolgimento dei suoi doveri" di parlamentare.