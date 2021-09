Ventenne accoltella a morte la madre e scappa

CREMONA - Un ventenne ha ucciso la madre, probabilmente a coltellate, all'interno dell'appartamento nel quale vivevano alla periferia di Cremona.

L'omicidio, riferiscono i media italiani, ha avuto luogo intorno a mezzogiorno. Al momento del delitto erano in casa solo il giovane e la vittima, mentre il padre e gli altri due fratelli erano fuori. È stato l'uomo a trovare la moglie in fin di vita nella stanza da letto. Il giovane, che sarebbe in cura per problemi psichiatrici, è fuggito ed è attualmente ricercato dalla polizia.