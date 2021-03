AstraZeneca: primo caso di trombosi sospetta in Macedonia del Nord

SKOPJE - Un caso sospetto di reazione trombotica al vaccino anticovid AstraZeneca è stato segnalato oggi in Macedonia del Nord. Come ha detto il ministro della sanità Venko Filipce, si tratta di una ragazza di 28 anni che si è vaccinata di recente in Serbia. Ora la donna è in ospedale in condizioni relativamente buone.

In seguito a tale caso sospetto, il ministro Filipce ha annunciato che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato per ora a persone di oltre 60 anni. Come fatto dalla Germania, ha aggiunto, per le persone con meno di 60 anni servirà una consultazione preventiva con un medico prima di ricevere il vaccino.

Numerosi cittadini macedoni nei giorni scorsi sono andati a vaccinarsi a Belgrado, come fatto da migliaia di cittadini di altri paesi balcanici - bosniaci, montenegrini, albanesi, kosovari. Per alcuni giorni infatti le autorità serbe hanno consentito ai cittadini dei Paesi vicini di usufruire di alcune migliaia di dosi di vaccino anticovid, in attesa delle forniture Covax.