Ad alta velocità sui passanti, due morti

LIPSIA - Un automobilista ha investito un gruppo di pedoni vicino a una fermata del tram a Lipsia, uccidendo due persone e ferendone altrettante.

Lo ha indicato la polizia locale, ripresa dai media tedeschi.

La chiamata ai servizi di soccorso è arrivata poco dopo le 10 di questa mattina, e sulla scena la situazione è subito parsa preoccupante. L'auto ha infatti divaricato anche un segnale stradale e danneggiato un semaforo, per poi finire nei binari del tram. Ciò fa supporre che l'impatto sia avvenuto ad alta velocità, e tale tesi è stata confermata da alcuni testimoni.

L'accaduto è stato momentaneamente categorizzato come un incidente accidentale: «Non ci sono altre indicazioni in questo momento», ha detto il portavoce della polizia Olaf Hoppe, come riferisce il portale Welt.

Tuttavia, non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: l'autista 50enne non aveva droghe o alcol nel sangue, e le testimonianze dei presenti «differiscono notevolmente» da quanto ha raccontato l'autista del veicolo. In tal senso, è stata aperta un'indagine.

Il 50enne è stato portato in ospedale con ferite lievi ed è stato preso in custodia dalla polizia, l'accusa potrebbe essere quella di omicidio colposo, secondo Hoppe. Le vittime sono una donna di 85 anni e un uomo di 80 anni, ha poi aggiunto la polizia.

Un incidente simile, lo ricordiamo, ha avuto luogo proprio ieri sera a San Diego, in California, ed è costato la vita a tre persone.

