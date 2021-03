La Lombardia resta arancione rinforzato, l'indice di contagio italiano sale sopra l'1

BOLOGNA - Continua a peggiorare la situazione Covid in tutte le regioni italiane, con un indice di contagio sopra l'1 (1,06) a livello nazionale, e numero di casi in rapido aumento. Questo si traduce in una situazione difficile in molti ospedali e misure più restrittive.

Fra questi c'è anche Bologna, come confermato in un'intervista radiofonica dal direttore generale dell'Ausl della città emiliana, si parla di circa 1'000 persone ricoverate: «un numero mai visto prima, spaventa la velocità di diffusione che è aumentata quasi del 50%».

Cosa cambia nei colori delle regioni

Per l'Emilia Romagna e la Campania, sarà verosimilmente quindi di nuovo un rientro nel "rosso". Assieme a loro anche Trento, Bolzano, Marche, Basilicata e Molise.

La Lombardia resta in "arancione scuro" (malgrado l'Rt comunque elevato a 1,13, lo stesso di Emilia Romagna).

Peggiora anche la situazione in Veneto che passa in "arancione", come il Friuli-Venezia-Giulia mentre il Piemonte va anche lui in "arancione scuro".

Per ora ancora in "giallo" Liguria e Lazio, dove l'allerta resta comunque alta. In "giallo" la Sicilia e sempre in "bianco" la Sardegna.