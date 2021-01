Covid: Perth in lockdown per 5 giorni

PERTH - Lo Stato australiano dell'Australia Occidentale ha imposto un lockdown di cinque giorni nella capitale Perth, nella regione di Peel (a sud di Perth) e nel sudovest del territorio: lo riporta il Guardian.

La decisione è stata presa nel timore che un dipendente di un hotel adibito alle quarantene risultato positivo al tampone anti-Covid possa avere contratto la variante inglese del coronavirus.

Il lockdown comincerà alle 18:00 di oggi (le 11:00 in Svizzera), ha detto il premier dello Stato Mark McGowan, e sarà "totale", ovvero i residenti potranno uscire di casa solo per fare la spesa, per ragioni mediche e per poche altre eccezioni come per fare attività fisica ma solo nel loro quartiere.

Le scuole, che avrebbero dovuto riaprire domani, rimarranno chiuse, le mascherine saranno obbligatorie durante questi cinque giorni e chiuderanno anche i bar, le palestre ed i luoghi di culto, mentre i ristoranti potranno fare solo consegne a domicilio.