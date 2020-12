Giallo dei macabri trolley a Firenze: finita in manette una donna

FIRENZE - Sono scattate le manette per il misterioso, e truce, caso dei resti umani trovati nascosti all'interno di diversi trolley alla periferia di Firenze. Stando al Corriere della Sera, gli inquirenti hanno arrestato una donna albanese di 36 anni ex-fidanzata del figlio delle due vittime e che sarebbe stata l'ultima a vederli da vivi.

La coppia, due 50enni albanesi, era solita recarsi in visita ai figli in Toscana, dove questi ultimi risiedevano. Dalla loro casa in affitto a Scandicci si era persa improvvisamente ogni traccia nel 2015, e a dare l'allarme era stata la figlia.

Il figlio della coppia, invece, si trova tutt'ora nel carcere di Sollicitano per reati di droga e per un tentativo di evasione. Il suo secondo arresto, per furto con scasso in un'abitazione, era avvenuto nel canton Argovia.

La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri.