Pirata della strada semina il caos nel Baden-Württemberg

KARLSRUHE - Martedì sera un conducente ha seminato lo scompiglio nelle strade del Baden-Württemberg, causando diversi incidenti e sottraendo con le minacce due veicoli ai legittimi proprietari.

La stampa tedesca spiega che tutto è iniziato a Rheinstetten, nel distretto di Karlsruhe. L'uomo, di nazionalità algerina, è rimasto coinvolto in un tamponamento senza feriti, ma per qualche ragione si è dato alla fuga in direzione del capoluogo. Una volta raggiuntolo ha causato diversi incidenti, provocando anche il ferimento lieve di un ciclista. Giunto in una zona residenziale, il Suv guidato dall'uomo si è ribaltato e ha preso fuoco. Dopo essere uscito dall'abitacolo ha proseguito a piedi e, con un coltello, ha minacciato una donna per farsi consegnare la sua auto. Si è quindi diretto verso l'A5 direzione Friburgo, non prima di aver causato un altro sinistro.

La polizia dà conto di altri incidenti a Herbolzheim, nei pressi di Friburgo. In questa località il protagonista di questa incredibile vicenda ha rubato un autoarticolato e con esso ha speronato e trascinato una vettura, i cui occupanti sono rimasti gravemente feriti. Infine l'uomo è stato arrestato nelle vicinanze di Riegel, nel distretto di Emmendingen. 150 agenti di polizia sono stati impegnati nelle operazioni di ricerca, cattura e rilievo dei danni da lui provocati.

Oggi pomeriggio l'uomo, che è rimasto del tutto illeso, è comparso in tribunale. Le sue motivazioni non sono note ma «non si può escludere che fosse in uno stato di emergenza psicologica» al momento dei fatti, ha spiegato un portavoce della polizia di Karlsruhe.

KEYSTONE