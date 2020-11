Confessa un omicidio, ma è uno scherzo di Halloween

BOLOGNA - Ha chiamato il numero di emergenza 112 dicendo di avere commesso un omicidio, ma era uno scherzo di Halloween. L'episodio, accaduto sabato notte, è costato una denuncia per procurato allarme a un 27enne di Imola, nel Bolognese.

Dopo la telefonata, in cui aveva confessato di aver ucciso una persona in via Emilia, la centrale ha subito inviato una pattuglia, arrivata a sirene spiegate nel luogo indicato. I militari hanno trovato il 27enne seduto su una panchina lungo la strada, dove si stava piegando dalle risate per la riuscita dello scherzetto. È stato identificato e denunciato.