Il ministro della Salute Jens Spahn è stato contagiato

BERLINO - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn è risultato positivo al tampone. Lo rende noto il ministero della Salute. Spahn si trova attualmente in isolamento al suo domicilio.

Il governo tedesco non deve andare in quarantena. Lo scrive la Dpa, citando un portavoce. Nonostante la presenza alla seduta di oggi del ministro della Salute, Jens Spahn, risultato positivo al test - è stato spiegato - non è richiesta infatti una clausura per tutti i membri che vi hanno preso parte.

La seduta si è tenuta rispettando le regole igieniche e il distanziamento. Alla riunione del governo ha partecipato anche la cancelliera Angela Merkel.