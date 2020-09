Come si tira fuori un cane incastrato fra due muri

PADOVA - Si è infilato in un pertugio fra un garage e un abitazione e non è più riuscito a tirarsi fuori, il suo abbaiare e i suoi guaiti hanno poi attirato l'attenzione dei suoi padroni. Impossibile tirarlo fuori, impossibile farlo avanzare, per provare a liberare il cane sono stati chiamati i vigili del fuoco.

È successo a Merlara, in provincia di Padova, come riportato anche da La Stampa. L'animale, un akita inu di nome Sascia, si era incastrato in anfratto davvero difficile da raggiungere: oltre alla strettezza del passaggio a ostacolare i lavori di recupero, una barra di metallo che si trovava in una posizione particolarmente scomoda.

Per salvarlo è stato quindi necessario rimuoverla per poi sollevare il cane con un'imbragatura dall'alto, sollevandolo dal tetto del garage. L'animale, una volta messo al sicuro, per diversi minuti non è stato in grado di reggersi sulle sue zampe a causa stress e stanchezza. In seguito è stato portato dal veterinario.