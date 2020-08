Gravi danni e morti per il passaggio di Laura

L'AVANA - Il passaggio della tempesta tropicale Laura ha causato a Cuba danni di una certa gravità, riguardanti 2.000 abitazioni, l'erogazione dell'elettricità e l'agricoltura. Ad Haiti invece si contano 21 vittime e cinque dispersi.

A Cuba il bilancio dell'accaduto e delle misure adottate, e da adottare, per soccorrere la popolazione è stato esaminato ieri in una riunione dell'Organo economico-sociale del Consiglio di difesa nazionale cubano. Lo riferisce oggi il quotidiano Granma.

Intervenendo nella discussione, il presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha osservato che gli interventi nelle zone disastrate debbono avvenire «con il concetto che abbiamo sempre difeso, e cioè che tutto quello che si recupererà dovrà essere in condizioni migliori di come era in precedenza».

Il capo dello Stato ha poi osservato nella riunione presieduta dal premier Manuel Marrero Cruz che, anche se Laura «non ha causato tutti i danni che temevamo, quelli registrati non vanno comunque sottostimati».

Per quanto riguarda le 2.000 abitazioni danneggiate, Díaz-Canel ha constatato che «si tratta di strutture che erano già in cattivo stato di conservazione» e che «si deve fare tutto il possibile per ricostruirle in condizioni migliori di prima, anche se sono cosciente delle difficoltà che abbiamo per reperire risorse finanziarie per il Fondo edilizio statale».

Per i danni alla rete elettrica, il ministro per l'Energia, Liván Arronte, ha indicato che hanno riguardato 1.157 megawatt perduti nelle province di Pinar del Río e Santiago de Cuba.

Infine, il capo dello Stato maggiore della Difesa civile, generale Ramón Pardo Guerra, ha segnalato che nelle regioni meridionali di Cuba sono state adottate misure di protezione per 435.000 persone.

Haiti - Le autorità haitiane hanno dal canto loro reso noto che il passaggio sull'isola della tempesta tropicale Laura ha causato la morte di almeno 21 persone, mentre altre cinque sono per il momento considerate disperse.

Secondo il portale InfoHaiti.net il maggior numero di vittime è stato registrato fino a ieri sera nelle regioni occidentale, sud-orientale e meridionale di Haiti, mentre le persone considerate disperse (due bambini e tre adulti) sono ricercate nel sud-est del Paese.

I soccorritori, si è appreso, non hanno potuto ancora raggiungere la costa meridionale haitiana perché le piogge battenti e i venti hanno gravemente danneggiato quattro ponti (Scipion, Port-Salut, Port-a-Piment e Roche-à-Bateau).

L'allarme rosso per il passaggio della tempesta è stato revocato, anche se l'Unità idrometeorologica di (Uhm) di Haiti ha avvertito che per tutta la giornata odierna potranno registrarsi strascichi del fenomeno, con piogge di forte intensità su alcuni dipartimenti dell'isola.





keystone-sda.ch (Yander Zamora)