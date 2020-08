Tragedia in Valtellina: una frana si prende tre vite

CHIESA VALMALENCO - Tre vite spezzate da una frana, tra cui una bambina di dieci anni.

È ciò che è successo oggi a Chiesa Valmalenco, in Valtellina, quando un'auto con a bordo una coppia e due bimbi è stata investita da un pezzo di montagna, che si è staccato dalla parete e ha investito in pieno il veicolo, trascinandolo con forza in un torrente.

Non c'è stato niente da fare per i due adulti, seduti davanti, e nemmeno per la bimba, mentre il suo amico (figlio della coppia, mentre la bimba era un amica), di soli cinque anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo.

Una fatalità terribile per la famiglia, che si stava recando in montagna per celebrare il compleanno della bambina, i cui genitori si trovavano nel veicolo che seguiva. Al momento del dramma, sono stati anch'essi travolti dalla frana. Riusciti a emergere, hanno tentato in tutti i modi di scavare nel fango per salvare, invano, la figlia.

Sono questi i risvolti di una tragedia terribile quanto improvvisa: infatti, fino all'arrivo di un temporale fortissimo alle 17, la situazione tra Chiareggio e Chiesa Valmalenco era pressoché tranquilla. Nessuno si sarebbe aspettato un fatto del genere.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i servizi di pronto intervento, tra cui due ambulanze e due elicotteri.

«Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato» ha scritto Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, su Facebook.