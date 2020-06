Caso Epstein, le autorità Usa vogliono ascoltare il principe Andrea

LONDRA - Le autorità statunitensi hanno chiesto al principe Andrea di testimoniare in merito ai suoi legami con Jeffrey Epstein.

L'indiscrezione del tabloid Sun è stata confermata dalla Bbc: il Dipartimento di Giustizia statunitense ha inoltrato formale richiesta per ascoltare il figlio della regina Elisabetta II nell'ambito dell'inchiesta sulle molestie e il traffico di adolescenti del quale il magnate, morto in carcere lo scorso mese di agosto, è accusato.

Andrea è stato pesantemente criticato non solo per i suoi rapporti con Epstein, ma anche per il goffo tentativo di difesa dalle accuse rivolte nei suoi confronti da una delle ragazze coinvolte nella vicenda. Se il principe non acconsentirà volontariamente alla richiesta, potrà essere chiamato da una corte britannica e dovrà rispondere alle domande che gli verranno poste.

L'Home Office britannico non ha confermato ufficialmente di aver ricevuto la richiesta di assistenza legale da parte del Dipartimento di Giustizia. Secondo la Bbc la fuga di notizie riguardo alla mossa delle autorità Usa ha infastidito enormemente i legali di Andrea.