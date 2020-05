Ladro arrestato e rilasciato tre volte in un giorno

LOS ANGELES - La polizia di Los Angeles ha arrestato e rilasciato per tre volte in un solo giorno un uomo accusato di furto. Il sospetto tuttavia non è finito dietro le sbarre a causa delle nuove misure intraprese dal governo per evitare il sovraffollamento delle carceri durante la pandemia.

Gli agenti californiani sono intervenuti mercoledì nella cittadina di Glendora dopo essere stati allertati della presenza di un uomo che stava cercando di rubare un veicolo. Il 24enne Dijon Landrum è stato dapprima arrestato e in seguito rilasciato, non senza aver ricevuto una citazione in giudizio.

Dopo nemmeno un'ora la polizia è stata nuovamente sollecitata ad intervenire perché Landrum era stato notato ancora una volta mentre stava tentando di rubare alcuni oggetti dai cortili di alcune abitazioni. Gli agenti hanno provveduto a fermarlo una seconda volta, con tanto di refurtiva. Dopo aver recuperato gli oggetti, a Landrum è stata rilasciata una seconda citazione.

Ma il ladro maldestro e poco attento è stato individuato dalla polizia di Los Angeles una terza volta nell'arco di poche ore. Nella notte tra mercoledì e giovedì Landrum è stato nuovamente arrestato, questa volta a Pasadena, per aver rubato un'altra auto, e aver percorso l'autostrada senza aver pagato il pedaggio. Dopo aver ricevuto un'altra citazione, Landrum è stato rilasciato per la terza volta.