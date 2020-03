Preoccupa l'aumento dei casi in Louisiana: è la crescita più veloce al mondo

NEW ORLEANS - Con i suoi circa 1800 casi positivi, la Louisiana sta registrando la crescita più veloce di coronavirus al mondo: lo scrive il New York Times citando uno studio, secondo cui la traiettoria dei contagiati è simile a quella in Spagna e Italia.

La situazione è particolarmente grave a New Orleans, con oltre 800 casi, più del totale dei positivi registrati in altri quasi 15 Stati Usa.

Il sospetto degli esperti sanitari è che la crisi possa essere stata accelerata, ironia della sorte, dal 'Mardi Gras', la tradizionale festa di carnevale culminata il 25 febbraio e che attira migliaia di persone nelle strade e nei locali della città.

New York, 100 morti in poche ore - New York galoppa verso i 40mila casi di coronavirus accertati. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37'258, oltre 7000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore.

