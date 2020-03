Delitto di Jamal Khashoggi, la Procura generale ha chiesto 18 ergastoli

ISTANBUL - La Procura generale di Istanbul ha chiesto la condanna all'ergastolo aggravato per 18 sospetti sauditi accusati di essere stati direttamente implicati nell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuto nel consolato di Riad della metropoli sul Bosforo il 2 ottobre 2018. Per altre due persone, accusate di aver ordinato il delitto, sono state chieste pene minori.

Le richieste di pena, firmate del procuratore Irfan Fidan, giungono dopo oltre un anno d'indagini. I 18 per cui viene chiesto l'ergastolo sono accusati di aver «ucciso Jamal Khashoggi in modo premeditato, facendo uso di metodi barbari». Tra questi figura Salah Mohammed al-Tubaigy, il capo dell'unità forense incaricato di fare a pezzi dopo il delitto il corpo del reporter, i cui resti non sono mai stati ritrovati.

Gli altri due, accusati di averli «deliberatamente e crudelmente istigati a un omicidio di primo grado», sono figure passate alla ribalta nei mesi scorsi per la loro vicinanza al principe ereditario Mohammed bin Salman, il suo ex consigliere e responsabile della comunicazione Saud al-Qahtani e l'ex numero due dei servizi segreti Ahmed al-Assiri.

Nessuno degli imputati si trova tuttavia in Turchia. Il processo potrebbe dunque non svolgersi visto che in aula non sarebbe presente nessuno degli accusati.