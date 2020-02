Coronavirus: positivo un 17enne della Valtellina

SONDRIO - È risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all'istituto agrario di Codogno.

Venerdì, dopo la chiusura delle scuole voluta dalle autorità è tornato a casa sua a Valdidentro (Sondrio) dove ha cominciato a manifestare i primi segni di malessere poi tradottisi in sintomi veri e propri tra i quali anche una febbre molto alta, riportano i media comaschi.

Il test-tampone, che ha dato esito positivo, è stato somministrato all'ospedale di Sondrio.

Più di 100 i casi in tutta Italia - Avrebbero superato la quota 100 i contagiati: 89 dei quali solo in Lombardia, 16 in veneto, 2 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 1 nel Lazio. Le vittime, lo ricordiamo, sono due: una deceduta in provincia di Padova e una in provincia di Lodi.

Chiusi anche gli stadi - Una Serie A un po' diversa quella di questa domenica che dovrà fare a meno di tre partite ritenute troppo a rischio: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.

Pure la messa "a prova di contagio" - La lotta al coronavirus entra anche in chiesa: niente scambio della pace, acquasantiere vuote e Comunione solamente in mano in Lombardia. Lo ha decretato questa domenica il Vicario Generale Don Renato Lanzetti con un comunicato.

Niente Carnevale a Como - Corteo di carnevale sospese le manifestazioni previste oggi in centro a Como. Si tratta di una misura presa «a titolo esclusivamente preventivo», hanno confermato le autorità di Como come riporta il portale QuiComo.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo