Un terrorista in libertà, è bufera in Gran Bretagna

L'aggressore era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo

LONDRA - Un simpatizzante di Al Qaida diventato combattente dell'Isis (vedi box), condannato per terrorismo e scarcerato in anticipo, pronto ad approfittare di una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti per scatenare la sua furia e il suo odio.

È il paradosso tragico e inquietante che si svela dietro la figura di Usman Khan, 28 anni, il killer che ieri ha seminato morte e paura a London Bridge, armato di coltello e con un finto gilet esplosivo addosso, uccidendo 2 persone - un uomo e una donna - e ferendone seriamente altre 3 prima d'essere affrontato da alcuni passanti "eroi" e infine freddato dalla polizia.

Un paradosso che innesca inevitabilmente le polemiche del giorno dopo, sulla pietra dello scandalo della «certezza della pena», cavalcate con toni da pugno di ferro dal premier conservatore Boris Johnson a meno di due settimane dalle elezioni britanniche del 12 dicembre.

La dinamica di quanto accaduto nel venerdì di sangue di Londra appare ormai chiara. Khan, figlio di genitori pachistani cresciuto in Inghilterra, avrebbe agito "da solo", stando alle prime indagini di Scotland Yard concentrate sul luogo dell'attacco - che solo pian pianino sta tornando in queste ore alla normalità - e a Stafford, dove Usman abitava.

Scatenando l'aggressione dapprima nella Fishmongers' Hall, la sala all'imbocco del ponte in cui era stato ammesso come altri ex detenuti, con accademici e studenti a un incontro organizzato dall'università di Cambridge nell'ambito d'un programma di reinserimento. Per poi concluderlo in strada, sino alla colluttazione con chi, incluso un ex ergastolano, cercava di fermarlo anche a colpi di estintore o una zanna di cetaceo, e agli spari definitivi e fatali di un agente armato.

Pochi minuti di violenza e di caos destinati a innescare interrogativi e allarmi, mentre viene rivelata l'identità della prima delle due vittime: Jack Marritt, giovane laureato di Cambridge impegnato generosamente nel recupero dei detenuti attraversi l'istruzione. Il fatto è che Khan non era per nulla uno sconosciuto.

La sua storia di jihadista in erba risale almeno al 2008, quando compare 18enne per la prima volta nei radar della polizia fra gli adepti di moschee come quella dominata dall'incendiario predicatore Anjem Choudary. E culmina nell'arresto nel 2012, con tanto di pesantissima condanna condivisa con 8 complici sulla base dell'accusa d'avere progettato un attentato dinamitardo contro la Borsa di Londra, d'aver raccolto minacciosamente informazioni sull'allora sindaco Boris Johnson, sul rettore della cattedrale anglicana di Saint Paul, sull'ambasciata Usa, su obiettivi ebraici. E ancora di aver pianificato la creazione di un campo di addestramento ispirato ad Al Qaida su un terreno del Kashmir pachistano di proprietà della sua famiglia.

Crimini che gli erano valsi infine una sentenza severa: 16 anni. Salvo ottenere la libertà vigilata nel dicembre scorso, dopo neppure 7 di reclusione effettiva e col solo obbligo - rivelatosi clamorosamente inutile - di indossare un braccialetto elettronico di sorveglianza. Da qui la bufera di polemiche, che Johnson è stato pronto a sollevare.

L'indice del primo ministro, deciso a evitare contestazioni sui servizi d'intelligence o sulla scelta certificata dal suo stesso governo di abbassare il 4 novembre l'allerta terrorismo nel Regno al livello più basso dal 2014, ha puntato dritto sul sistema giudiziario e sui benefici che garantisce. Non senza un attacco ancor più elettoralistico alle «leggi laburiste» - e quindi ai rivali del Labour di Jeremy Corbyn in vista dell'appuntamento con le urne - affidato alla sua ministra dell'Interno, Priti Patel.

Usman Khan, ha tuonato Boris Johnson a margine di una visita al London Bridge e prima della seconda riunione del comitato d'emergenza Cobra in due giorni, «aveva scontato solo metà della sua pena, è chiaro che il sistema degli sconti automatici non funziona». «Non ha senso per la società che persone condannate per terrorismo e criminali violenti godano di scarcerazioni anticipate, ogni anno va scontato», ha insistito rivendicando come una bandiera «il programma elettorale» Tory per «una maggiore severità nelle sentenze».

Parole strumentali, sospettano gli avversari, ma che nessuno si sente davvero di contraddire nel clima odierno. E a cui, anzi, la liberaldemocratica Jo Swinson finisce in qualche modo per accodarsi. Mentre per la settimana prossima si attendono a Londra i leader dei Paesi occidentali, per un summit celebrativo dei 70 anni della Nato destinato inevitabilmente a occuparsi pure di terrorismo. E la sola voce che riecheggia a limitare lo spazio mediatico del premier resta quello di un messaggio della 93enne regina Elisabetta: che con il consorte Filippo si dice «rattristata dalla terribile violenza» e prova ad alzare lo sguardo, evocando «preghiere» per le vittime.

La rivendicazione dell'Isis - L'Isis ha rivendicato l'attacco a Londra. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio della galassia jihadista, spiegando che report dello Stato islamico definiscono l'aggressore del London Bridge un suo «combattente».

keystone-sda.ch/STR (Alberto Pezzali)