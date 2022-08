La scomparsa del ghiaccio ha dato il via a una nuova caccia all’oro

«I cambiamenti climatici hanno reso l'esplorazione e l'estrazione mineraria in Groenlandia più facile e accessibile», ha spiegato Bo Møller Stensgaard, Ceo della società mineraria Bluejay Mining. Kobold collabora con Bluejay Mining per trovare i metalli rari e preziosi in Groenlandia necessari per costruire veicoli elettrici e le batterie per immagazzinare energia rinnovabile.