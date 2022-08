Le speranze dei ragazzi afghani si riducono dopo un anno di controllo talebano

«Mi piacerebbe andare a scuola. Quando vedo altre ragazze andare a scuola, vorrei tanto poterci andare anch’io. Ogni mese cambiamo casa ed è difficile per noi riuscire a frequentare. Non abbiamo neanche il materiale che ci serve per scrivere o i soldi per comprare i libri di testo. Non posso sopportarlo. Non posso farci niente», racconta Parisad. «Quando abbiamo lasciato la nostra vecchia casa per venire in questa, ero profondamente turbata. Continuavo a chiedermi perché ce ne andiamo di nuovo, perché stiamo affrontando ancora una volta questi problemi? Ero profondamente arrabbiata e ho pianto», conclude.