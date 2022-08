Il primo ministro greco sfruttava i servizi segreti per sorvegliare l'opposizione

L'ammissione parziale dei servizi segreti - Alcune fonti governative hanno ammesso che il telefono di Androulakis fosse stato messo sotto controllo, ma sotto richiesta di servizi segreti stranieri, che secondo la stampa greca sarebbero quelli dell’Armenia e dell’Ucraina. Le fonti dei media greci parlano anche di connessioni con la Cina, ma queste spiegazioni sono state immediatamente considerate deboli e traballanti, anche perché non è chiaro il motivo per cui i servizi greci dovrebbero spiare un proprio cittadino per conto di altri paesi. L’Armenia e l’Ucraina hanno già smentito il proprio coinvolgimento.



Le spiegazioni non hanno convinto le opposizioni e gran parte dell’opinione pubblica, ma non è ancora chiaro se lo scandalo porterà a una crisi. Anche se Nuova Democrazia è stabilmente il primo partito per consensi in Grecia, Mitsotakis dovrà affrontare il prossimo anno una complicata campagna elettorale per la rielezione, difficile anche in virtù della nuova legge elettorale, che difficilmente consentirà a Nuova Democrazia di arrivare alla maggioranza anche in caso di successo elettorale.