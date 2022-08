Il tesoro di Taipei, microchip e trasporto marittimo

L'export di microchip - I semiconduttori sono l'oro di Taipei e Pechino continua ad aprire le frontiere agli investimenti taiwanesi, come per gli ultimi 800 milioni destinati a un nuovo impianto, oltre ad assorbire il 26% del commercio estero dell'isola, più del 24% combinato di Usa e Giappone. Dalle fonderie taiwanesi sono prodotti quasi i due terzi (circa il 64%) dei microchip del mercato mondiale e il colosso Tsmc (ora impegnato anche in un maxi impianto da 12 miliardi di dollari in Arizona che sarà operativo non prima del 2024) sale a quasi l'85% nei comparti più avanzati e a maggiore performance. I chip sono i componenti essenziali nella vita odierna, dalle auto alle armi, dagli elettrodomestici ai più piccoli strumenti quotidiani.