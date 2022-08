Un codice a barre diventato virale

Il capo dell'Organizzazione meteorologica mondiale, Petteri Taalas, durante una conferenza stampa avvenuta a New York il 19 luglio sui cambiamenti climatici, ha usato una cravatta per illustrare il modo in cui le temperature globali sono aumentate negli ultimi 150 anni. Alla domanda di un giornalista sul motivo della cravatta Taalas ha risposto: «Come puoi vedere in passato avevamo molto più blu e oggi abbiamo molte più strisce rosse. Il che indica il modo in cui le ondate di caldo sono diventate più frequenti».