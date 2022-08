Quell'antropologica passione per le coppie vip che scoppiano

In questo momento una foto di Totti con Noemi Bocchi non avrebbe prezzo, così come una foto di Ilary Blasi col presunto nuovo amore. Un giro d’affari incolato e incalcolabile quello dietro al gossip. Ma che può nascondere anche delle pieghe oscure. Come quelle emerse a margine del processo Vallettopoli a inizio secolo. Una prassi comune nell'ambito del gossip di proporre delle foto compromettenti ai diretti interessati prima che ai giornali in modo da ottenere del denaro dagli stessi vip, la cui immagine sarebbe danneggiata se le foto finissero sulle riviste. Una compravendita che portò al processo, e poi alla condanna, Fabrizio Corona facendolo diventare in poco tempo personaggio di copertina al pari delle stelle che lui stesso “inseguiva” con la sua agenzia di foto. Tra i casi più chiacchierati quelli di sportivi: il motociclista Marco Melandri, i calciatori David Trezeguet, Francesco Coco e Adriano.