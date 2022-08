Due di picche a Bezos, il ponte per far passare il suo yacht non verrà smontato

Scontro di valori - La protesta, evidenzia il New York Times, mette in luce lo «scontro frontale e infuocato» tra i valori olandesi e americani. Alla base del duello vi sono i principi del calvinismo, confessione protestante che predica la frugalità e l'autodisciplina, virtù ancora molto popolari nel Nord Europa. «Nei Paesi Bassi non crediamo che si possa essere ricchi nel modo in cui funziona in America, dove non ci sono limiti. Pensiamo: sii normale. E' già abbastanza», ha affermato Ellen Verkoelen, consigliera comunale e leader locale del partito 50Plus, che rappresenta i pensionati. «Calvino - ha spiegato James Kennedy, docente di storia olandese moderna all'Università di Utrecht - insegna che hai la responsabilità sui tuoi soldi, che significa che devi darli in beneficenza, essere generoso. Il lavoro è una vocazione divina per cui sei ritenuto responsabile. È considerato un male per la società e per l'anima se lo ostenti».