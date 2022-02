Rotterdam smonterà un ponte: «Non ci passa lo yacht di Bezos»

ROTTERDAM - Un noto ponte di Rotterdam sarà smontato per far passare il nuovo yacht di Jeff Bezos, l'ex Ceo di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo.

Il gigantesco yacht è stato commissionato da Bezos alla società esperta nella costruzione Oceanco, con sede ad Alblasserdam. Progetto pronto, è emerso un problema: la nave sarà così grande che non potrà passare sotto il ponte "De Hef", nonostante i suoi 40 metri d'altezza.

La città ha quindi accettato la richiesta del costruttore navale di smantellare parzialmente l'iconico ponte ferroviario per far passare lo yacht, con tutti i lavori che saranno rimborsati da Bezos.

Il comune ha spiegato di aver accettato la richiesta del costruttore navale per semplice pragmatismo. «L'unica alternativa è togliere la parte centrale del ponte, non affatto è pratico finire parzialmente la nave, spostarla oltre il "De Hef", e poi finirla da qualche altra parte» ha spiegato un portavoce.

La città ha comunque ammesso di aver preso in considerazione anche l'interesse economico della regione, nel concedere la richiesta. «Il comune considera questo un progetto molto importante, e Rotterdam è stata dichiarata capitale marittima d'Europa. La costruzione navale e l'attività in questo settore sono quindi un pilastro importante».

Non sono mancate le critiche, però, come quelle della Società Storica di Rotterdam, secondo cui il comune aveva promesso di non toccare più il ponte in seguito ad un restauro nel 2017. «È vero che smontarlo rappresenta un progetto che porterà soldi e occupazione, ma ci sono limiti a ciò che si può fare al nostro patrimonio cittadino», ha dichiarato il portavoce Ton Wesselink.