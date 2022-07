Ex guerriglieri riciclati nel turismo: «Abbiamo sostituito i fucili con i remi»

Un paese martoriato dalla guerra - Gli accordi del 2016 avrebbero dovuto ricollegare le aree rurali totalmente isolate con i centri cittadini. Molte promesse invece non sono state rispettate. «In Colombia la campagna è stata abbandonata» afferma Fredy Conde, ex guerrigliero e guida fluviale. Il turismo proposto dalle iniziative dell’Onu vuole inoltre rilanciare il dibattito sulle condizioni dei contadini nelle campagne colombiane. Una parte della popolazione dimenticata impantanata in una povertà che, secondo gli accordi del 2016, il governo avrebbe dovuto risolvere. I medici si contano sulle dita di una mano e le tratte stradali che tra i villaggi sono ormai impraticabili oppure non esistono del tutto.