Il viaggio di Pelosi a Taiwan accende le tensioni nel Pacifico

La reazione USA - La risposta del Pentagono non si è fatta attendere. Washington è pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico in caso Nancy Pelosi dovesse recarsi in visita a Taiwan. Lo riferiscono fonti ufficiali all'Associated Press. Si tratterebbe di jet da combattimento, navi e altri sistemi di sorveglianza per fornire una rete di protezione all'aereo della Speaker della Camera.