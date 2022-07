Dal mare alla brace: mancano molluschi e crostacei a causa della pesca intensiva

È per questo motivo che diverse associazioni si sono mosse per rendere attente le autorità sul pericolo di estinzione di alcune specie presenti lungo le coste, in particolare nelle "pozze". Ad essere particolarmente a rischio sono i molluschi, le patelle, i polpi e le stelle marine. Tutte prelibatezze, che i neozelandesi amano cucinare alla brace direttamente in spiaggia, riporta il Guardian.