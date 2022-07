Biden difende la visita a Riad: «È nell'interesse degli USA»

Il nucleare iraniano - Sul fronte dell'Iran, nonostante nella dichiarazione congiunta si affermi che gli Stati Uniti sono pronti a fare tutto quanto è in loro potere per impedire che Teheran ottenga la bomba atomica, le posizioni di Israele e Usa restano distanti. «Prevenire che l'Iran ottenga l'arma nucleare è vitale per la sicurezza globale», ha assicurato il presidente americano, che tuttavia ha ribadito che per Washington «la via diplomatica» resta la migliore da seguire. Certo, ha concesso, gli Stati Uniti non sono disposti ad aspettare l'Iran in eterno. Per Lapid, tuttavia, le parole non bastano a fermare Teheran. «Occorre sul tavolo una minaccia militare credibile. Bisogna che il regime iraniano sappia che se continua a ingannare il mondo pagherà un prezzo elevato», ha incalzato.