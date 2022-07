Spiragli sul grano ucraino, ma non sul cessate il fuoco

Secondo il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, è stata trovata un'intesa di principio su dettagli tecnici come i controlli all'entrata e all'uscita dai porti e su come creare corridoi sicuri per la navigazione. Le parti inoltre hanno concordato di mantenere Istanbul come centro di coordinamento per i corridoi. In precedenza Mosca si era detta pronta ad assistere il trasporto di grano a condizione che ci sia la possibilità di un controllo delle navi e d'ispezioni per escludere il contrabbando di armi.