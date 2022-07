Johnson festeggerà il matrimonio da premier

Comunque l'entourage di Johnson non ha smentito le notizie dei media secondo cui il premier uscente e la first lady Carrie si apprestano a dare un party di matrimonio - saltato all'epoca delle nozze nel 2021 a causa delle limitazioni della pandemia da Covid - a fine luglio nella residenza ufficiale di campagna dei primi ministri britannici di Chequers: segnale del fatto che BoJo non sembra avere dubbi sulla prospettiva di restare a capo del governo per diverse settimane, e comunque fino alla nomina di un successore definitivo.