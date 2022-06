Kremenchuk, un missile antinave sul centro commerciale

Al netto delle intenzioni di Mosca, resta il fatto che ci sono dei morti. E, come viene sottolineato da un'analisi pubblicata sul portale Defence24 - che si occupa di questioni legate a sicurezza e geopolitica, con un focus particolare per l'Europa centrale - viene quasi spontaneo chiedersi perché le forze russe abbiano deciso di fare ricorso a un'arma come il KH-22 - che monta una testata esplosiva del peso di quasi una tonnellata ed è sviluppata in primis come arma antinave - in un'area abitata. Una scelta che, qualunque fosse l'effettivo bersaglio designato, potrebbe in ogni caso configurare l'attacco come un possibile crimine di guerra.