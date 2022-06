«Trump sapeva che c'era gente armata al suo comizio»

Le pressioni a Pence

Hutchinson ha poi detto di essere rimasta inorridita dal tweet di Trump che faceva pressioni su Mike Pence per non certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. Alle 14.24 del 6 gennaio, con l'assalto a Capitol Hill in corso, Trump twittò: «Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare ciò che deve essere fatto per proteggere il nostro Paese e la nostra Costituzione». «Da americana, ero disgustata. Era antipatriottico. Era anti-americano. Assistevamo al Campidoglio che veniva deturpato per una bugia»