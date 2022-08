Con la “teleterapia” lo psicologo ti entra in casa

Guidati dall'algoritmo - Lo psicologo 2.0 approfitta dei metodi tecnologici oggi disponibili per rendere più semplice e pratico ricorrere a questo professionista. Nell’ultimo periodo, in particolare in Italia, sono fiorite tantissime app che mettono a disposizione un servizio gestito da psicoterapeuti e psicologi regolarmente iscritti all’albo, che permettono ai loro clienti di mettersi in contatto con loro in qualsiasi momento e da ogni luogo. E il terapeuta? Lo sceglie l’algoritmo. Per utilizzare lo psicologo 2.0 bisogna prima compilare un breve questionario dove si espone il proprio problema, si traccia il proprio profilo ed è fatta.. L’app mette a disposizione lo specialista più adatto, scelto caso per caso.