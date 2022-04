Niente più sigarette nelle spiagge di Barcellona

BARCELLONA - Vietato fumare in tutte le spiagge di Barcellona e per tutto l'anno: è la decisione assunta dal comune della città spagnola in vista della prossima stagione balneare e annunciata in una conferenza stampa. La misura dovrebbe entrare in vigore a luglio, ha spiegato l'assessore all'Emergenza Climatica e alla Transizione Ecologica, Eloi Badia.

Il passo avanti nella lotta contro gli effetti nocivi del tabacco di Barcellona arriva dopo che l'anno scorso è stato avviato un progetto pilota su quattro spiagge della città, che, secondo il comune della città, ha fornito risultati positivi.