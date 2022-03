James Webb, il telescopio ha trovato la sua stella

UNIVERSO - Dalla prima idea sono passati vent'anni, alla prima immagine mancano solo pochi mesi. Il telescopio James Webb ha raggiunto l'obiettivo prestabilito di allineamento e ogni parametro ottico è stato controllato e testato. «Prestazioni migliori di quanto pensato».

L'11 marzo è stata conclusa la fine phasing, fase in cui, si legge in una nota, «ogni parametro ottico è stato controllato e testato» e il telescopio James Webb, lanciato il 25 dicembre, ha completato le fasi critiche «di allineamento dello specchio a una stella». Per gli addetti ai lavori, le prestazioni ottiche saranno in grado di soddisfare o superare gli obiettivi scientifici previsti.

Nel mese di giugno il telescopio della Nasa invierà le prime immagini. «Nelle prossime sei settimane, il team procederà attraverso i restanti passaggi di allineamento prima della preparazione finale degli strumenti scientifici. Successivamente, inizierà la fase di allineamento finale di Webb e il team regolerà eventuali piccoli errori di posizionamento residui nei segmenti speculari».