In tutto il mondo, calano morti e infezioni Covid

MONDO - In una settimana le infezioni da Covid registrate sono diminuite del 16%. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, anche i decessi sono in forte discesa. Solo in due regioni del mondo le morti continuano ad aumentare.

Negli ultimi sette giorni, in tutto il mondo, sono stati registrati 10 milioni di nuovi casi Covid positivi e 60'000 decessi legati al virus. Entrambi i dati, nonostante molti Paesi stiano allentando le misure o le abbiano completamente annullate, sono in netto miglioramento.

Come riporta AbcNews, solo in alcune regioni la mortalità è in aumento. Nel Pacifico Occidentale è cresciuta del 22% e in Medio Oriente del 4%. Altro dato positivo è che la variante Omicron è oggi quella maggiormente rilevata a livello globale. Le sue infezioni rappresentano infatti il 99,7% dei casi, mentre quelle causate da Delta sono ormai solo lo 0,3%.