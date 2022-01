Una nascita rara e importante: due gemelli di elefante

NAIROBI - Un elefante ha dato alla luce due gemelli - un maschio e una femmina - in un resort nel nord del Kenya, in un momento tanto raro quanto importante per la specie a rischio d'estinzione.

Lo ha reso noto l'associazione "Save the Elephants", che ha spiegato che i gemelli sono stati avvistati per la prima volta da alcuni turisti durante un safari, nel fine settimana.

Solo circa uno su 100 parti - per quanto riguarda gli elefanti - risultano nella nascita di due gemelli. Un qualcosa di molto raro anche poiché gli elefanti africani hanno il più grande periodo di gestazione di qualsiasi mammifero vivente: portano i loro piccoli in grembo per quasi 22 mesi.

Gli ambientalisti hanno comunque chiesto cautela, la vita dei gemelli è infatti in salita. L'ultima coppia di questo tipo, nata nel 2006, non è durata più di qualche giorno. «Spesso le madri non hanno abbastanza latte per sostenere due piccoli», ha chiarito il fondatore di "Save the Elephants", Iain Douglas-Hamilton, in una dichiarazione all'AFP.

«I prossimi giorni saranno decisivi, ma abbiamo tutti le dita incrociate per la loro sopravvivenza», ha poi aggiunto.

Si stima che in Kenya ci siano 36'280 elefanti, secondo un censimento della fauna selvatica redatto l'anno scorso. A causa del bracconaggio e della distruzione del loro habitat, il loro numero è crollato di almeno il 60% nell'ultimo mezzo secolo. Ciò che li ha portati nella categoria "in pericolo" nell'aggiornamento dell'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura).