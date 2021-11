I No-Pass lanciano gli home bar: «Come al ristorante ma a casa»

ROMA - Si chiama "Home bar" ed è l'ultima iniziativa lanciata in Italia dal popolo No Vax e No Pass dal prossimo 6 dicembre per eludere legalmente l'introduzione del Super Green pass.

Sui social sono centinaia i post condivisi in vista delle festività natalizie e in cui viene spiegato che «gli Home bar sono le case dei cittadini che si organizzano con amici per bere o mangiare qualcosa».

L'unica regola per i partecipanti è di pagare una quota stabilita, per poi rifornirsi al supermercato e organizzarsi come se si fosse al bar o al ristorante.

L'appuntamento gira sulle bacheche di gruppi e contatti social del popolo No Vax, impossibilitato secondo le nuove misure dal 6 dicembre - senza immunizzazione o avvenuta guarigione - ad accedere a bar e ristoranti. Nei post viene tra l'altro affermato: «Non è nulla d'illegale, è solo il ripristino delle serate tra amici».