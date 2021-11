SpaceX: al via la missione Crew Dragon 3 con altri quattro astronauti

CAPE CANAVERAL - È stato lanciato alle 3.03 svizzere dalla base di Cape Canaveral in Florida il Crew Dragon 3. La navetta di Space X con quattro astronauti a bordo è diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

Gli astronauti della missione Crew-3 sono gli statunitensi Raja Chari, al comando, il pilota Tom Marshburn e la specialista di missione Kayla Barron, tutti e tre della Nasa, più lo specialista di missione tedesco Matthias Maurer dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). L'aggancio con la Stazione Spaziale è previsto alle 13.10 di oggi e l'apertura del portello circa due ore più tardi.

L'avamposto orbitale è attualmente operativo con un solo astronauta della NASA statunitense che accoglierà l'equipaggio in arrivo, dopo che gli astronauti della precedente missione Crew-2 sono atterrati nel Golfo del Messico domenica scorsa.

Chari, colonnello dell'aeronautica statunitense, comanda la missione e compie il suo primo viaggio nello spazio, insieme a Barron e Maurer. Marshburn, medico, ha volato a bordo di uno Space Shuttle nel 2009 e di una navicella spaziale russa Soyuz in una missione del 2012-13. Barron, insieme a Chari, è stata selezionata per il corpo degli astronauti della NASA nel 2017. Maurer, ingegnere specializzato in scienza dei materiali, diventerà il dodicesimo tedesco nel cosmo.

Crew-3 fa parte della partnership multimiliardaria della NASA con SpaceX che ha firmato dopo la fine del programma Space Shuttle nel 2011. Il quartetto trascorrerà sei mesi sulla Iss e condurrà ricerche per aiutare a informare la futura esplorazione dello spazio e a beneficio della vita sulla Terra.

I punti salienti scientifici della missione includono un esperimento per coltivare piante nello spazio senza suolo o altri mezzi di crescita e un altro per costruire fibre ottiche in microgravità, che ricerche precedenti hanno suggerito saranno di qualità superiore a quelle prodotte sulla Terra.

Gli astronauti dell'equipaggio condurranno anche passeggiate spaziali per completare un aggiornamento dei pannelli solari della stazione. Nel corso dei sei mesi arriveranno sulla Stazione Spaziale due missioni turistiche: una con visitatori giapponesi a bordo di una navicella spaziale russa Soyuz, alla fine dell'anno, e l'equipaggio di Space-X Axiom, prevista nel febbraio 2022.

Reuters