All'Expo di Dubai in più di due milioni

DUBAI - Sono quasi due milioni e mezzo le visite all'Expo di Dubai, oltre 200 mila al Padiglione svizzero, a un mese dall'apertura.

Le visite del primo mese di Expo Dubai sono complessivamente 2'350'868, un numero che conta gli accessi totali nel suo complesso dall'apertura del primo di ottobre, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'ente organizzatore, precisando che il dato include visitatori che hanno varcato l'ingresso dell'Esposizione più di una volta per visitare in giornate diverse più Padiglioni tematici e nazionali. E che a oggi solo il 17% delle visite provengono dall'estero, un numero che segnala come molti Paesi stiano ancora applicando restrizioni di viaggio per la pandemia, ma anche che a beneficiare sono soprattutto i Paesi con le nazionalità più rappresentate nell'area del Golfo.

Alla luce di questo dato è ancora più significativo che il Padiglione svizzero sia tra le mete più gettonate dei visitatori di questo Expo, con il traguardo delle 200 mila visite, così come la Germania. Davanti solo l'Arabia Saudita, che ha toccato quota mezzo milione di visite, seguita da Italia e Francia, a quota 300 mila: questi cinque sono, al di là dei numeri, tra i Padiglioni più apprezzati dai turisti della prima Esposizione Universale in Medio Oriente, anche se non è stato dato il numero delle visite di quello dei padroni di casa degli Emirati Arabi.

L'Esposizione di Dubai ha contato a oggi visitatori provenienti da 185 Paesi differenti, di cui le nazionalità più rappresentate sono India, Germania, Francia, Arabia Saudita e Regno Unito, sempre secondo quanto riferito dall'organizzazione di Expo.

Tra le curiosità, il gadget più gradito dell'Esposizione nel suo primo mese è il Passaporto giallo di Expo, dove i visitatori si fanno apporre un timbro da ogni Padiglione che visitano, che ha venduto 695'437 unità.