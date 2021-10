L'OMS raccomanda l'impiego del primo vaccino antimalarico per i bambini

GINEVRA - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha oggi raccomandato un impiego di massa del primo vaccino contro la malaria destinato ai bambini.

«Questo è un momento storico. Il tanto atteso vaccino contro la malaria per i bambini è una svolta per la scienza, per la salute dei bambini e per la lotta globale contro la malaria», ha dichiarato a riguardo il Direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, come riporta l'agenzia AFP.

«Sicuro ed economico»

La raccomandazione si basa sui risultati di un progetto pilota, lanciato - dopo decenni di studi clinici - nel 2019 in Ghana, Kenya e Malawi, che ha dimostrato come il vaccino RTS,S/AS01 sia «sicuro, economicamente conveniente, e facilmente trasportabile», oltre ad aver ridotto del 30% la possibilità di un decorso grave.

In precedenza, gli studi clinici avevano dimostrato che il vaccino «previene quattro casi di malaria su dieci, e tre casi di malaria grave su dieci». L'applicazione prevista del vaccino, prodotto dalla multinazionale GlaxoSmithKline, riguarda in particolare l'Africa sub-sahariana e le zone più colpite, quelle considerate «ad alto rischio».

Una particolarità del vaccino riguarda la somministrazione: sono previste quattro dosi, le prime tre da somministrare quando il bambino ha rispettivamente cinque, sei e sette mesi di età, con un richiamo finale da inoculare quando il piccolo ha raggiunto i 18 mesi.

«Un mezzo per salvare decine di migliaia di bambini»

«L'uso di questo vaccino in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno», ha aggiunto Ghebreyesus.

Dello stesso avviso anche Matshidiso Moeti, Direttore regionale dell'OMS per l'Africa. «Per secoli, la malaria ha perseguitato l'Africa sub-sahariana, causando immense sofferenze. Abbiamo sperato a lungo in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta, abbiamo un vaccino raccomandato per un uso diffuso» ha aggiunto.

In Africa, lo ricordiamo, la malaria uccide ancora annualmente più di 260'000 bambini sotto i cinque anni.