Greta Thunberg è arrivata a Milano per una "cinque giorni" sul clima

MILANO - Greta Thunberg è arrivata a Milano, dove nei prossimi giorni avrà luogo una «cinque giorni del clima», con incontri tra giovani attivisti e politici da oltre 190 paesi, per elaborare determinate proposte volte a combattere il riscaldamento globale.

Tuttavia, come riporta l'agenzia di stampa Reuters, la giovane attivista non è molto ottimista riguardo all'evento. Alla domanda dei giornalisti su cosa si aspetta, la Thunberg ha risposto: «Ad essere onesta, non molto... mi aspetto che sarà come qualsiasi altro incontro, ci saranno molte chiacchiere». Insomma, molte parole, pochi fatti.

Più nel dettaglio, da oggi a giovedì si terrà la Youth4Climate, una conferenza dei giovani sul tema climatico, a cui parteciperanno 400 giovani provenienti da tutto il mondo. Da giovedì e sabato, poi, avrà luogo l'evento preparatorio del summit per il clima dell'Onu (Cop26), previsto dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, in Scozia.

Greta Thunberg parlerà martedì mattina, alle 10, mentre giovedì mattina si esprimeranno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi, oltre che il premier britannico Boris Johnson (da remoto) e il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Le idee che verrano sviluppate nel corso dei giorni a Milano, lo ricordiamo, saranno poi proposte alla Cop26, che è stata recentemente definita dal Primo Ministro britannico come «l'ultima chance per l'umanità».

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)