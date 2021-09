Gli Usa sarebbero stati pronti a bombardare i talebani, se fossero entrati a Kabul

KABUL - Con il passare delle settimane vengono a galla nuovi retroscena degli ultimi, convulsi giorni della presenza statunitense in Afghanistan.

La NBC riferisce di un meeting che ha avuto luogo in Qatar tra il leader dei talebani Abdul Ghani Baradar e il generale Frank McKenzie, a capo del Comando centrale statunitense. Il militare - come riferito al media Usa da tre fonti della Difesa - ha messo sul tavolo una mappa dell'Afghanistan con un cerchio rosso intorno a Kabul, con un diametro di 20 o 30 chilometri.

L'ammonimento di McKenzie è stato: le milizie fondamentaliste non devono entrare all'interno di quest'area, altrimenti le forze aeree statunitensi sarebbero entrate in azione. Come? Bombardando le truppe talebane. Il generale ha spiegato che le truppe Usa avrebbero concluso il ritiro nel più breve tempo possibile e che i nuovi dominatori del paese non avrebbero dovuto intromettersi. Baradar si è detto d'accordo su quest'ultimo punto, ma ha sottolineato come le sue milizie si trovassero già all'interno dell'area indicata da McKenzie e che non sarebbero state richiamate.

Si è quindi arrivati a un accordo non formale di non interferenza nell'evacuazione delle truppe Usa dall'aeroporto di Kabul. Il giorno successivo i talebani hanno fatto il loro ingresso nella capitale, senza che i bombardieri americani entrassero in azione.

Il racconto, che mostra l'estrema confusione di quelle ore, potrebbe essere replicato oggi al Senato: McKenzie è stato convocato dal Comitato per le forze armate per un'audizione su come le forze armate statunitensi hanno gestito l'uscita dall'Afghanistan.